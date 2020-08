Alle eersteklassers willen meer dan 400 toeschouwers in stadion

Anderlecht heeft een plan om 4.600 man toe te laten, Oostende mikt op dik 1.600 fans, Genk op 4.000 toeschouwers... Vanaf september laat de Veiligheidsraad weer 400 toeschouwers toe op sportevenementen in openlucht, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Onze voetbalclubs hopen dat de Pro League een algemene aanvraag indient in naam van de voetbalsector – overal pakweg 20 à 25 procent van de stadioncapaciteit – want alle ploegen in 1A willen coronaproof voor meer dan 400 mensen voetballen. De fans zullen een mondmasker moeten dragen en in bubbels komen. Zo vroeg KVO al aan alle abonnees wie in hun bubbel zit.

Voor zulke uitzonderingen is wel de toestemming van de burgemeester nodig en die van het Gewest. Niet simpel, want op politiek niveau leeft de vrees dat het in het stadion wel veilig kan zijn, maar dat er na de match toch samenscholingen van supporters zullen zijn. Toch heeft elke club al een protocol klaarliggen, want ze hunkeren naar vocale steun. Op financieel vlak is een wedstrijd waarbij een kwart van het stadion gevuld is trouwens nog altijd verlieslatend, maar het is al minder erg dan een leeg stadion. Anderlecht werkt een beurtrol uit, waarbij de abonnees één op de drie thuismatchen zouden kunnen zien.