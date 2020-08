Anderlecht-winger Kenny Saief weer op weg naar Polen

Anderlecht gaat Kenny Saief (26) opnieuw uitlenen aan Legia Gdansk. Vorig seizoen werd de flankaanvaller ook al verhuurd aan de Poolse nummer 4 en in elf matchen was hij toen goed voor één goal en één assist. Winst zal RSCA alvast niet meer maken op Saief. De Amerikaan, die voor 3,5 miljoen werd gekocht, heeft maar één jaar contract meer in Brussel.

In Spanje wordt spits Dauda Mohammed gelinkt aan promovendus Huesca en in Nederland aan ADO Den Haag (waar ook Adzic in beeld is), maar de Ghanees ziet zijn toekomst elders.