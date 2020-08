Vanavond speelt ‘Big Rom’ de finale van de Europa League: 33 dingen die u moet weten over het superseizoen van Romelu Lukaku

‘Un appuntamento con la storia’. Romelu Lukaku (27) heeft vanavond een afspraak met de geschiedenis. Tien jaar na de titel met Anderlecht kan de Rode Duivel zijn tweede trofee winnen, zijn eerste met een buitenlandse club. Inter rekent op hem om de Europa League binnen te halen, want hij maakte al 33 goals. Ter opwarming hadden we u die graag nog eens getoond, maar dat is moeilijk op papier. Daarom: 33 dingen die u moet weten over zijn superseizoen.