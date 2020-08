Wordt KVO-voorzitter ook baas bij Wigan?

Randy Frankel en Michael Kalt, twee Amerikanen die ook investeren in KV Oostende, staan op het punt de noodlijdende Engelse club Wigan Athletic te kopen. Ze deden een bod van zo’n 4,5 miljoen euro en willen de club herlanceren in de League 1. De man die de deal in goeie banen moet leiden, is Gauthier Ganaye, maar de 32-jarige Fransman is ook voorzitter bij KV Oostende. Hij zou de twee jobs combineren. “Geen commentaar”, aldus Ganaye.

OHL voor Bataille?

KVO kan overigens nog een belangrijke speler verliezen. Promovendus OH Leuven toont interesse in de 21-jarige rechtsback Jelle Bataille. Eerder lonkte Antwerp al naar hem. Ganaye zegt echter dat Bataille niet te koop is. “Jelle blijft zeker. We plakken zelfs geen prijs op zijn hoofd, want het is bij KV Oostende dat hij zich zal ontwikkelen.”