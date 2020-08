Joe Biden aanvaardt officieel nominatie als presidentskandidaat en belooft onmiddellijke actie tegen corona

Joe Biden heeft donderdag, tijdens de vierde en laatste dag van de virtuele partijconventie, officieel de nominatie als presidentskandidaat van de Democraten aanvaard. Hij wordt de uitdager van huidig president Donald Trump. In zijn speech beloofde hij feiten in plaats van fictie, hoop in plaats van angst, liefde in plaats van haat en licht aan het einde van de tunnel, na de “duistere periode” onder Trump.

“De huidige president heeft Amerika te lang in duisternis gehuld”, verklaarde Biden in zijn toespraak. “Te veel kwaadheid, te veel angst, te veel verdeeldheid. Ik geef je mijn woord: als je mij vertrouwt met het presidentschap, zal ik het beste uit ons halen, niet het slechtste. Ik zal een bondgenoot zijn van het licht, niet van de duisternis. Het is tijd voor ons om samen te komen, want samen kunnen we dit seizoen van duisternis in Amerika overwinnen.”

Volgens Biden raast een perfecte storm door het land: een pandemie, economische crisis, roep om raciale gerechtigheid en gevecht tegen klimaatverandering. Maar hij gelooft dat hij er klaar voor is die aan te pakken.

“Coronavirus aanpakken”

Foto: AP

Bij de acceptatie van zijn nominatie zei Biden dat hij een trotse Democratische kandidaat is, maar belooft dat hij een Amerikaanse president zal zijn, en hard zal werken voor iedereen, niet enkel de mensen die voor hem zullen stemmen. Volgens hem wordt het een “levensveranderende verkiezing”. “Karakter, mededogen, fatsoen, wetenschap, democratie, en wie we willen zijn, staan allemaal op de stembrief. En de keuze kan niet duidelijker zijn. Beoordeel deze president gewoon op de feiten.”

“5 miljoen mensen zijn besmet met het coronavirus, 170.000 zijn gestorven, ruim het slechtste resultaat in de hele wereld”, aldus Biden. “50 miljoen mensen zijn werkloos, 10 miljoen verloren hun ziekteverzekering...” Als Trump herverkozen wordt, zal het er volgens Biden allesbehalve beter op worden.

Hij bedankte president Obama, onder wie Biden acht jaar lang vicepresident was: “Je was iemand naar wie onze kinderen konden opkijken. Niemand zal dat zeggen over onze huidige president. Hij neemt geen verantwoordelijkheid, weigert te leiden, steekt de schuld op anderen, maakt het gezellig met dictators, wakkert de vlammen aan van haat en verdeeldheid. Hij wordt elke dag wakker gelovend dat deze job volledig rond hem draait, nooit rond jou. Ik zie een ander Amerika.”

Biden beloofde dat hijzelf “vanaf de eerste dag” als president werk zal maken van een nationale strategie om de coronacrisis aan te pakken, een plan waaraan hij al werkt sinds maart. “Ik begrijp wat deze president niet begrijpt: we kunnen de economie en onze levens niet terugkrijgen tot we dit virus aanpakken. Het had niet zo slecht hoeven te zijn. Kijk gewoon eens rond: het is niet zo slecht in Canada, in Europa, Japan… Trump blijft zeggen dat het virus zal verdwijnen, hij blijft wachten op een mirakel. Maar ik heb nieuws voor je: er komt geen mirakel. Hij heeft geen plan, maar ik wel.”

“Deze president is in zijn belangrijkste taak gefaald: ons beschermen. Dat is onvergeeflijk. Ik beloof dat ik Amerika zal beschermen, altijd.” Biden wil onder meer “de muilkorf van de experts” halen zodat mensen de eerlijke, ongepolijste waarheid krijgen. “Ze kunnen dat aan.” Hij belooft een nationaal mandaat om maskers te dragen.

“Vlek van racisme wissen”

Foto: AP

Voorts wil hij de economie “beter terugbouwen”, miljoenen banen creëren en inzetten op schone energie. Hij wil nieuwe projecten betalen door achterdeurtjes en cadeautjes voor de rijkste één procent te sluiten. “En we zullen geen buitenlandse inmenging accepteren in een verkiezing.”

Biden wil ook de “systematische” raciale ongelijkheid in het land aanpakken. “Zullen wij de generatie zijn die eindelijk de vlek van racisme uit ons nationale karakter wist? Ik denk dat we er klaar voor zijn.” Volgens Biden wist hij dat hij presidentskandidaat moest worden toen Trump zei dat er “heel goede mensen aan beide kanten waren”, nadat een extreemrechtse tegenbetoger inreed op activisten in Charlottesville. “Want zwijgen is medeplichtig zijn.” Toen Biden de dochter van George Floyd ontmoette, zei ze dat haar papa de wereld had veranderd. “Amerika is klaar om de zware last van haat neer te leggen”, aldus Biden.

“In tijden zo uitdagend als deze is er maar één weg vooruit: als een verenigd Amerika. Verenigd in ons streven naar een perfectere unie, in onze dromen van een betere toekomst voor ons en onze kinderen, in onze vastberadenheid om de komende jaren verlicht te maken.”

“Laat de geschiedenis mogen zeggen dat het einde van dit hoofdstuk van Amerikaanse duisternis hier vanavond begon, toen liefde en hoop en licht de strijd vervoegden voor de ziel van deze natie. En dat is een strijd die we samen zullen winnen. Dat beloof ik.”

Concurrenten verenigd

Foto: AFP

De 77-jarige Biden trekt naar de presidentverkiezingen met de 55-jarige senator Kamala Harris als “running mate”. “Haar verhaal is het Amerikaanse verhaal. Zij heeft elk obstakel overwonnen waar ze ooit me geconfronteerd is”, aldus Biden.

Vlak voor zijn toespraak schaarden enkele belangrijke Democraten zich ook symbolisch achter Joe Biden. Verschillende partijgenoten die het tijdens de voorverkiezingen nog tegen hem opnamen – onder meer Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Andrew Yang, Pete Buttigieg en Elizabeth Warren – wilden zo duidelijk maken dat ze Biden eensgezind steunen in de strijd tegen Trump.

