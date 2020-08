Duits vliegtuig wil Kremlincriticus Navalny repatriëren, Russische hoofdarts weigert

Vrijdagochtend vertrok een Duits vliegtuig naar Rusland om Alexei Navalny te repatriëren. Eens aangekomen in het ziekenhuis in Omsk, weigerde de hoofdarts om Navalny vrij te geven. “Hij is niet stabiel genoeg”, zei die.

Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een team van artsen om Navalny te behandelen. De Kremlincriticus werd donderdag in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster zeer waarschijnlijk vergiftigd.

Gehoopt wordt dat Navalny nog vrijdag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn, waar hij behandeld kan worden. Maar dat weigert nu de hoofdarts. “Navalny verhuizen zou hem zijn leven kosten, hij is niet stabiel genoeg. Hij is er wel iets beter aan toe als gisteren”, zei hij vrijdagochtend. Die maakt oog gewag van enkele juridische vragen die nog beantwoord moeten worden voor Navalny aan Europese dokters overhandigd kan worden. Op de vraag of Navalny nu vergiftigd is of niet, wilde de dokter niet antwoorden.

