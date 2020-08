Wat u moet weten over de nieuwe regels van de Veiligheidsraad: wat is er beslist en waarom wordt onze bubbel niet uitgebreid?

De bubbel van 5 wordt behouden en we mogen daarbuiten 10 mensen zien, zo heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Maar welke regels gelden dan? Een receptie met 50 man mag na een uitvaart. Maar is dat ook toegestaan voor een huwelijk of lentefeest? En mogen er nu ook evenementen met meer dan 400 mensen doorgaan? Deze en meer vragen voor u beantwoord.