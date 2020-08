Advocaat van agente die Hitlergroet uitbracht tijdens dodelijke arrestatie: “Ze dacht grappig te zijn”

De jonge agente die een Hitlergroet uitbracht in een cel op de luchthaven van Charleroi, dacht grappig te zijn. Dat zegt althans haar advocaat François Feron aan Het Laatste Nieuws. Feron wijst ook op haar jonge leeftijd van 22 jaar op het moment van de feiten.

De jonge inspecteur is voorlopig de enige die is overgeplaatst naar een binnendienst sinds de beelden uitlekten van de interventie waarbij een man overleed. Haar advocaat vertelt nu waarom ze het misplaatste gebaar maakte.

“In mei 2018 werd ze door het Comité P ondervraagd over haar ‘optreden’. Ze is toen ook geconfronteerd met beelden van die Hitlergroet”, zegt haar advocaat. “Ze geneerde zich. Maar het was een soort van tegenreactie. Omdat zij Jozef Chovanec (het slachtoffer) in een vreemde taal - ze denkt Duits of een Slavische taal - verwijten hoorde maken. Dat de politie fascisten zijn. Op dat ogenblik en in die context dacht ze dat die Hitlergroet grappig was. Fout, natuurlijk. Maar dat beseft ze zelf ook.”

Feron staat ook enkele andere agenten betrokken bij het incident bij. “Ik snap dat die beelden choquerend kunnen overkomen, maar de politie had de beste bedoelingen. Die man was in alle staten en verzette zich. Hij had daarvoor ook al zijn hoofd tot bloedens toe tegen de celmuur geslagen.”

