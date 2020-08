Communies en vormsels kunnen weer doorgaan

Met de huidige voorschriften van de Veiligheidsraad kunnen communies en vormsels weer plaatsvinden, dat heeft de bisschoppenconferentie besloten meldt VRT.

Normaal vinden de feestelijkheden plaats in het voorjaar maar vanwege de crisis werd alles verzet naar het najaar. Deze zomer kwam echter ook dat in gedrang toen een tweede golf zich aandiende. Maar met de huidige maatregelen getroffen op de Veiligheidsraad kan de viering alsnog doorgaan, zegt Geert De Kerpel.”We kunnen er opnieuw een mooie viering van maken. Wat we nu wel belangrijk vinden voor de kinderen die zo ontgoocheld waren in het voorjaar. Nu in de huidige maatregelen kan het weer met mama’s, papa’s, peters en meters en grootouders.”

In september en oktober zullen de vormsels plaatsvinden. De eerste communies zullen verspreid worden over het hele jaar.