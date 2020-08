Muggen gaan de strijd aan tegen … muggen

In Florida gaan lokale autoriteiten 750 miljoen muggen loslaten. Het gaat wel over genetisch gemanipuleerde exemplaren die andere muggensoorten moeten verdringen.

In normale omstandigheden is er enkel de vrouwelijke mug die steekt, ze heeft bloed nodig om eitjes te kunnen produceren. De mannetjes leven van nectar alleen. Nu is er het plan in Florida om 750 miljoen mannetjes los te laten. Wetenschappers hopen dat die met de wilde vrouwtjes gaan paren. De mannetjes kregen nog het eiwit mee dat er voor zou moeten zorgen dat vrouwelijke nakomelingen sterven voor ze volwassen worden. Hiermee willen de wetenschappers uiteindelijk met enkel mannelijke muggen overblijven.

De bedoeling is om de populaties van de Aedes aegypti terug te dringen. Een soort die vooral ziektes verspreid zoals het Zika-virus en knokkelkoorts. Het is een gecontesteerde programma dat na jaren van debat eindelijk groen licht heeft gekregen.

Milieu- en natuurorganisaties zijn sterk gekant tegen het project en waarschuwen voor de ongekende gevolgen hiervan. Ze noemen het een ‘Jurrasic Park Experiment’. Ze vrezen voor het ecosysteem en het potentieel kweken van hybride soorten.

Het bedrijf achter het project verzekert dat noch de mens, noch de natuur hier nadeel van zal ondervinden.

De muggen zouden in 2021 vrijgelaten moeten worden in de Florida Keys, een moerassig gebied met eilandjes.