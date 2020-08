Jongeman (24) overleden in het ziekenhuis na schietpartij

Elsene - Eén van de slachtoffers die donderdagnamiddag naar het ziekenhuis moest na een schietpartij in Elsene is bezweken aan zijn verwondingen. Dat bevestigt het parket. Een tweede persoon, 27 jaar oud, ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

De wijk rond de Auguste Rodinlaan werd donderdagnamiddag opgeschrikt door enkele schoten. Getuigen spreken van een tiental schoten. Wat volgde was een vlaag van paniek. De daders vluchtten weg en zijn op dit moment nog niet gearresteerd. Er vielen twee slachtoffers bij de schietpartij, amper 24 en 27 jaar oud. De jongste van de twee bezweek even later in het ziekenhuis.

et Brusselse parket werd ingelicht. “We zijn samen met de onderzoeksrechter ter plaatse gegaan, met het labo van de federale gerechtelijke politie en een wapendeskundige”, zegt Willemien Baert van het parket. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de aanleiding is van de schietpartij. De sfeer was alvast een hele dag gespannen in de wijk. Het lijkt te gaan om een afrekening, maar het parket wenst niet verder te communiceren over de zaak in het belang van het onderzoek. Enkele dagen geleden was er niet ver van de Rodinlaan ook al een schietpartij waarbij een gewonde viel. Ook in die zaak zijn nog geen verdachten opgepakt.