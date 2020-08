Kamercommissie komt vervroegd samen wegens dodelijke arrestatie in Charleroi

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie zal volgende week vervroegd samenkomen om zich te buigen over de zaak Jozef Chovanec, dat meldt volksvertegenwoordiger Katrien Van Vaerenbergh (N-VA) op Twitter.

Er lijkt nu toch wat beweging te zitten in het dossier van Jozef Chovanec. De man werd 2,5 jaar geleden gearresteerd op de luchthaven van Charleroi. Enkele uren later sterft Chovanec in zijn cel. Een oorzaak werd door de wetsdokter niet gevonden maar de beelden waar politiemensen minutenlang op de man gaan zitten - en er nog plezier in lijken te scheppen - spreken boekdelen.

Pas deze week lekten de beelden en het bijhorende verhaal uit. Directeur-generaal André Desenfants (61) , de nummer twee van de federale politie, zette donderdag al een stap opzij. Desenfants wil uitzoeken waarom hij nooit op de hoogte werd gebracht. De agente die voor ‘de grap’ een Hitlergroet bracht, werd alvast op binnendienst gezet, de anderen zijn nog aan het werk.

Nu voelt ook de kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie zich verplicht om vervroegd samen te komen. Zij zullen zich volgende week buigen over een zaak die 2,5 jaar stil gehouden kon worden.

