Studenten UGent zullen les volgen in Ghelamco Arena en Flanders Expo

Gent - De studenten van de Universiteit Gent zullen volgend academiejaar deels les volgen in de Ghelamco Arena en Flanders Expo. De onderhandelingen daarover zijn donderdag afgerond.

Les volgen aan de Universiteit Gent zal er volgend academiejaar helemaal anders uitzien. Studenten zullen er niet alleen les volgen op de campus, maar ook op opmerkelijke locaties zoals de Ghelamco Arena. In het voetbalstadion worden zogenaamde ‘study-oo’s’ ingericht, vaste studieplekken waar studenten samen kunnen studeren, opdrachten uitvoeren en online les volgen. In totaal worden er zo’n zestig ingericht voor telkens 20 tot 50 studenten, voornamelijk uit het eerste jaar en uit opleidingen met weinig practica.

Door de coronacrisis moet de UGent het aantal leslocaties noodgedwongen uitbreiden. Ook in Flanders Expo worden extra studieplekken en twee grote leslokalen voor 400 man ingericht. De onderhandelingen daarover zijn donderdag afgerond. Er zullen ook studenten worden opgevangen in het Urbiscomplex op de Zuid en het UGent-complex Rommelaere aan de Bijloke. In totaal worden 3.000 extra studieplaatsen ingericht.

“De nieuwe studenten zullen 3 tot 4 halve dagen in een study-oo terechtkunnen”, zegt rector Rik Van de Walle. “Gecombineerd met de lessen on campus, zullen ze zo regelmatig met elkaar en de lesgevers in interactie gaan. Ze kunnen in de study-oo’s online en on campus onderwijs combineren. Zo bevorderen we het onderlinge sociaal contact en de interactie met elkaar.”

Studentenrestaurants

De studentenhomes van de universiteit gaan open, maar onder extra voorwaarden. Een aantal koten worden voorbehouden voor studenten die in quarantaine moeten. De studentenrestaurants blijven dan weer grotendeels gesloten. Ze zullen wel take-away maaltijden verzorgen “om zo veel mogelijk studenten te bedienen”. Maar ter plekke een spaghetti verorberen is niet mogelijk, ook niet in het populaire studentenrestaurant De Brug.