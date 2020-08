Belg leent 15.992 euro meer voor eigen woning, “verkopers hebben het voor het zeggen”

Tijdens de eerste jaarhelft viel het aantal aangevraagde hypothecaire kredieten met een vijfde terug tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde kredietbedrag lag wel bijna 10 procent hoger en blijft ook verder stijgen. “De Belgische vastgoedmarkt is helemaal verstoord”, zegt John Romain van adviesbureau Immotheker Finotheker.

Kredietbedrag stijgt

Wie tijdens de eerste jaarhelft een hypothecaire lening afsloot, leende voor een bedrag van gemiddeld 189.381 euro. Dat is 9,2 procent meer tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen het gemiddelde kredietbedrag uitkwam op 173.389 euro. Dat blijkt uit een analyse van Immotheker Finotheker op basis van cijfers van de Nationale Bank.

Het gaat dan zowel over leningen voor de aankoop (eventueel met renovatie) van woningen of voor nieuwbouwprojecten. “Het valt toch op dat de vastgoedprijzen ook in volle coronacrisis bleven stijgen.” zegt John Romain. Tijdens de lockdown-maanden april en mei steeg het gemiddelde kredietbedrag tot 191.956 euro (+10,2 procent tegenover dezelfde periode in 2019).

Na het einde van de lockdown in juni ging het gemiddelde kredietbedrag nog verder omhoog tot 195.000 euro (+11,3 procent tegenover het jaar voordien). Het kredietbedrag voor nieuwbouw spant helemaal de kroon, met een stijging van 15,7 procent in juni. Daarmee bedroeg het gemiddelde kredietbedrag voor nieuwbouw 212.750 euro.

“De verkopers hebben het voor het zeggen, wat zich vertaalt in hogere prijzen en ook meer biedingen onder gesloten omslag”, zegt John Romain.

Schaarste op de vastgoedmarkt

De belangrijkste oorzaak van de stijging van de vastgoedprijzen is de schaarste, zegt de Immotheker. “De vraag overtreft het aanbod. Veel kopers vinden gewoonweg geen woning”, zegt John Romain. Hij verwijst naar de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen als de belangrijkste oorzaak. Dat veroorzaakte eind vorig jaar nog een rush op de vastgoedmarkt. Tijdens de laatste drie maanden van 2019 werden een kwart meer woonleningen aangevraagd tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal gesloten, halfopen en open bebouwingen bleef in 2019 nagenoeg stabiel, zo blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Alleen het aanbod van appartementen nam toe (+3,6 procent).

“Dat is vooral te danken aan de investeerders, die beleggen in vastgoed omdat het geld op hun spaarboekje toch niets opbrengt.”

Jongeren en alleenstaande uit de boot

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar werden er in ons land 19,9 procent minder woonleningen aangevraagd tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tijdens het eerste kwartaal – dus voor de coronacrisis – viel de vraag naar kredieten al terug met 16,6 procent.

“Steeds meer mensen die voor de eerste keer een woning kopen blijven teleurgesteld achter op de Belgische vastgoedmarkt. Niet alleen omdat het aanbod van woningen slinkt, maar ook omdat het lastiger is om nog een hypothecaire lening te krijgen. Veel kopers kunnen maar tot 90 procent van de aankoopwaarde een lening aangaan, waardoor ze het resterende bedrag nog zelf moeten financieren. In 2019 ontleende 50 procent van de kopers nog aan een quotiteit van 90 procent, waardoor sinds begin dit jaar 10 à 15 procent van de kopers niet langer een lening krijgt omdat ze zelf over onvoldoende middelen beschikken. Vooral jonge mensen en alleenstaanden vallen uit de boot”, besluit John Romain.

