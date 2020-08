Vanaf volgende week meer categorieën mensen welkom in Antwerps testdorp, “op eigen kosten”

In de loop van volgende week zullen een pak meer mensen zich kunnen registreren om zich op COVID-19 te laten testen in het Antwerpse testdorp op Spoor Oost. Dat zegt het kabinet van schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA). Het gaat om mensen die naar het buitenland willen en daarvoor een testresultaat nodig hebben. Maar zij zullen niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

De uitbreiding komt er onder meer omdat de capaciteit van het testdorp momenteel lang niet volledig wordt benut. Je kan er tot nu toe alleen terecht met een registratiecode die je kan krijgen als je vanuit een rode zone in het buitenland terugkeerde of via contactonderzoek. Om die reden komen er dagelijks slechts een honderdtal mensen zich laten testen, terwijl de capaciteit 600 testen is en nog kan worden opgeschaald. De stad Antwerpen en ziekenhuiskoepel ZNA, twee van de voornaamste initiatiefnemers van het testdorp, pleiten al van bij de start voor een uitbreiding van de categorieën mensen die zich kunnen laten testen en nemen het heft nu in eigen handen.

De uitbreiding zou er in de loop van volgende week komen. Daarnaast werkt het testdorp ook aan registratiecodes die bedrijfsartsen kunnen geven aan mensen die zich zouden moeten laten testen voor het werk. Duchateau vraagt de federale overheid ook om codes te voorzien voor wie uit een oranje zone terugkeerde.

