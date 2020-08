Belgische herbruiksector geeft 2.200 ton elektronische apparaten tweede leven

De Belgische herbruiksector heeft er in 2019 voor gezorgd dat 2.219 ton elektrische en elektronische apparaten werden aangeboden via De Kringwinkels en zo een tweede leven kregen. Dat is een stijging van 6,2 procent in vergelijking met 2018, klinkt het vrijdag. Naar aanleiding van Earth Overshoot Day zaterdag roept de sector op om nog meer toestellen te hergebruiken of te recycleren.

In totaal hebben Vlaamse, Waalse en Brusselse koepelorganisaties van de herbruiksector, Recupel, HERW!N en Ressources, 361.329 apparaten een nieuw leven gegeven. Uit de bezitsmeting van Recupel blijkt bovendien dat consumenten meer dan vroeger kiezen voor de optie tweede leven wanneer ze een toestel willen afdanken. Terwijl in 2017 nog 28 procent van de respondenten ervoor koos om hun toestel weg te geven, te verkopen of naar De Kringwinkel te brengen, steeg dat in 2019 naar 30 procent.

Toch blijkt uit de meting van Recupel dat er in 2019 maar liefst 42 miljoen ongebruikte toestellen in de Belgische huishoudens liggen die nog werken. “Samen met de sector willen we bekijken hoe we in de toekomst nog meer apparaten in hergebruik kunnen brengen, want dit biedt enkel maar voordelen. Het is goed voor het milieu en een motor voor de lokale tewerkstelling”, zegt Eric Dewaet, CEO van Recupel.

Zaterdag is het overigens wereldwijd Earth Overschoot Day. Dat betekent dat alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in twaalf maanden kan voortbrengen, werden opgebruikt. De datum is dit jaar eenmalig teruggeschoven door de coronacrisis, vorig jaar viel die dag reeds op 29 juli. “Het is echter cruciaal om op de lange termijn onze planeet te sparen. Meer toestellen hergebruiken of toestellen recycleren die onherstelbaar zijn, doet de ontginning van nieuwe grondstoffen dalen en dat is goed voor het milieu”, aldus de organisaties nog.