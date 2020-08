‘Vaginabomen’ veroveren Gents straatbeeld, en daar valt niets aan te doen

In park De Vijvers in Ledeberg, op het Spaanskasteelplein en langs de Hubert Frère-Orbanlaan maakten ze al kennis met de ‘vaginabomen’. Foto: FVV

Gent - Overal in Gent duiken ‘vaginabomen’ op. Wondes in de schors worden ingekleurd op een manier die weinig aan de verbeelding overlaat. Makkelijk weg te halen, zou je denken, maar de Groendienst kan er weinig tegen beginnen. “Niets doen is het minst schadelijke dat we kunnen doen.”

Het begon in het Zuidpark, waar ze in februari voor het eerst door de Groendienst werden opgemerkt. Al snel verspreidden de ‘vaginabomen’ zich over de hele stad. Een selectie van onze fotograaf brengt je langs de Visserij, park De Vijvers in Ledeberg, het Spaanskasteelplein, het Citadelpark, en ga zo maar door. Het gaat intussen over enkele tientallen bomen.

Iemand – of verschillende personen – schept er plezier in om wondes in de schors van de bomen roze te verven, op een behoorlijk suggestieve manier. “We zien er meer en meer opduiken”, zegt Wim Moerdijk van de Gentse Groendienst.

Op het Julius De Vigneplein, vlak bij de Visserij. Foto: fvv

De Groendienst kan weinig tegen het fenomeen beginnen. “Dit kan eigenlijk niet veel kwaad. Mochten wij de boom behandelen met producten of proberen het werk weg te frezen, dan zouden we meer kwaad dan goed doen. Idealiter wordt er natuurlijk niets op bomen geverfd, maar dit is vrij onschuldig.”

Bomen hebben sowieso een goed afweersysteem, iets wat Moerdijk de vergrendelingszone noemt. “De schors is de beste beschermlaag die je kunt hebben. Na verloop van tijd zullen deze wondes dus dichtgroeien.” De grapjes die daarbij te maken vallen, laten we voor uw rekening. In elk geval zegt Moerdijk: “Niets doen is het minst schadelijke dat we kunnen doen. We willen hier niet te veel ruchtbaarheid aan geven.”

Ook een zoektocht naar de schilder van de vaginabomen staat niet meteen op de planning. Dit is allicht niet meer het werk van één persoon, denken ze bij de Groendienst. “Hoe kun je ooit te weten komen wie dit gedaan heeft?”

Park De Vijvers in Ledeberg. Foto: fvv

Brazilian wax niet gewenst, is de boodschap op het Spaanskasteelplein. Foto: fvv

Vlak bij het Zuidpark, waar de eerste inkleuringen opdoken. Foto: fvv