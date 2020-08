Hoofd contacttracing roept op om mee te werken aan contactonderzoek en wijst naar labo’s om termijnen te respecteren

Tijdens de persconferenties van het Crisiscentrum was ook het hoofd van de contacttracers aanwezig. Zij kwam toelichting geven over het werk van de contacttracers en het belang ervan om het virus terug te dringen.

“Om het virus terug te dringen hebben we een goede contacttracing nodig, om clusters te ontdekken en aan te pakken”, zei Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal comité testing en contactopvolging. “We moeten breed testen maar ook gericht. Mensen die zich niet goed voelen maar ook personen die risicovolle contacten hebben of op reis zijn geweest naar een rode zone.”

Moykens drukt op het hart dat mensen die tot één van de twee categorieën behoren, zich zo snel mogelijk moeten laten testen. “Laat je dan zo snel mogelijk testen in één van de staalafname labo’s. De adressen en openingsuren staan op de website. En mensen die besmet zijn moeten zich echt aan de quarantaine houden.”

Ontsnappen aan de test is overigens ook moeilijker geworden, zegt Moykens. Als je na 48 uur geen passenger locator form invult of je krijgt een activatiecode en je laat je niet testen, zal een contact tracer je alsnog opbellen of thuis bezoeken. Per dag komen ongeveer 1200 mensen terug die in een rode zone hebben verbleven. “Dat zijn er een 42.000 in totaal”, zegt Moykens nog.

“Ik wil er nog op wijzen dat de contact tracing hard veranderd is. De laatste maand hebben wij 98,5 procent van de patiënten kunnen bereiken. Ook bij de hoogrisicopersonen, mensen uit het buitenland of met besmette contacten, hebben we 97 procent kunnen bereiken. Waarvan 88 procent met resultaat, wat wil zeggen dat we ook hun contacten hebben kunnen inlichten. Onze veldagenten hebben 6.922 huisbezoeken gedaan.”

Toch blijven mensen huiverig tegenover het delen van contacten. “Alle gegevens worden nooit gebruikt om te sanctioneren, enkel om mensen te verwittigen en te testen.”

Ze roept de labo’s ook op om patiëntengegevens correct door te sturen en de resultaten snel mee te delen aan de huisarts. “Enkel zo kunnen we deftig aan contacttracing doen.”

