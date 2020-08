In Vervierfontaine, deelgemeente van het Luikse Jalhay, is donderdagnacht een autobestuurder omgekomen bij een ongeval. Het voertuig van het slachtoffer ging om nog onbekende reden aan het slingeren en raakte een boom.

Ter plaatse stelden de hulpdiensten van hulpverleningszone Vesdre Hoëgne et Plateau vast dat het slachtoffer overleden was. Het slachtoffer was uit het voertuig gekatapulteerd.