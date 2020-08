Vliegtuigmaatschappij zet man die Osama Bin Laden doodschoot en als held werd onthaald op de zwarte lijst na incident met mondmasker

De man die Osama Bin Laden doodschoot en als held werd onthaald in Amerika, mag niet meer met de luchtvaartmaatschappij Delta Airlines vliegen.

De voormalige Navy SEAL Robert O’Neill zette een foto van zichzelf op Twitter waarop hij zonder mondmasker in een vliegtuig zit. Hij schepte op dat hij niet voor joker wilde zitten met zo’n “masker voor dombo’s”. ”I’m not a pussy”, schreef hij er bij.

Op aandrang van zijn vrouw ging de foto toch offline en verklaarde dat hij een grap had gemaakt en dat hij zijn masker gewoon op zijn schoot had liggen. Maar het was al te laat.

Delta greep in en zette de oorlogsheld op de zwarte lijst, zo bevestigt de maatschappij aan de New York Post. ”Wow, ik ben in de ban gedaan”, tweette de 44-jarige kort daarop.

De Amerikaan uit Montana werd wereldberoemd toen hij mei 2011 een van de grootste terroristen aller tijden, Osama Bin Laden, met drie schoten om het leven bracht. Bin Laden werd verantwoordelijk geacht voor de aanslagen op het World Trade Centre in New York. Daarbij kwamen 2.763 mensen om.