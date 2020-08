De verkrachting te veel: waarom Israëli’s op straat komen na verhaal van 16-jarig meisje

Israëli’s komen massaal de straat op om hun woede en walging te uiten over de vermeende verkrachting van een 16-jarige meisje door een groep van dertig mannen. Zij zou in dronken toestand op haar bed in een hotel in Eilat hebben gelegen, waarna de twintigers buiten op hun ‘beurt’ wachtten. “Wij houden ons niet langer stil.”