De uitverkoop van de voorraden van Brantano start morgen in 50 winkels. De overname van een deel van Brantano door Deichmann zou veel minder om het lijf hebben dan eerst beloofd door het bedrijf. Het personeel vreest voor een zwaar bloedbad en is de wanhoop nabij.

Al dagenlang gonst het gerucht dat er slechts zo’n 40 winkels door de groep Deichmann, die in België al actief is via Van Haren en Snipes, zouden overgenomen worden. Dat staat in contrast met eerdere ...