Michel Fourniret ontvoerde en vermoordde Estelle Mouzin in de Ardennen, zegt zijn ex-vrouw

De tot levenslang veroordeelde moordenaar Michel Fourniret ontvoerde en vermoordde Estelle Mouzin in de Franse Ardennen. Dat heeft zijn ex-vrouw Monique Olivier gezegd volgens haar advocaat.

Dinsdag is een reeks nieuwe verhoren gestart van de ex-vrouw van Fourniret. De verhoren gebeuren door de onderzoeksrechter die de verdwijning van Estelle Mouzin in 2003 onderzoekt.

De verhoren draaien rond vier dossiers die de rechter onderzoekt en waarbij Michel Fourniret, bijgenaamd het monster van de Ardennen, betrokken zou zijn. Een daarvan is de moord op Estelle Mouzin, van wie het lichaam nog niet is teruggevonden. Die zaak uit 2003 werd weer actueel toen Olivier eind november het alibi van haar ex-man op losse schroeven zette. Begin maart had de 78-jarige seriemoordenaar, die regelmatig aan geheugenverlies lijdt, een aantal bekentenissen afgelegd.

LEES OOK. Betrapt door verfrommeld kasticket: vijftig speurders graven naar Estelle (9) in tuin van Fourniret

De 71-jarige Olivier wordt nu aangeklaagd wegens ‘medeplichtigheid’ aan het onderzoek naar de verdwijning van het 9-jarige meisje dat is ontvoerd in Guermantes (Seine-et-Marne), zei advocaat Richard Delgenes aan het hof van Parijs. “Er moet nog onderzoek worden gedaan om erachter te komen waar het lichaam is”, voegde hij eraan toe.

Michel Fourniret heeft bekentenissen afgelegd over de moord op zeven jonge vrouwen en tieners tussen 1987 en 2001. Hij kreeg hiervoor levenslang en werd in 2018 opnieuw veroordeeld voor een moord.