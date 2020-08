Renovatie belangrijkste start- en landingsbaan op Brussels Airport dit weekend afgerond

De belangrijkste start- en landingsbaan op Brussels Airport wordt komende zondag om 6 uur opnieuw in gebruik genomen. De renovatie van baan 07L/25R wordt dit weekend afgerond. Dat laat de luchthavenuitbater vrijdag weten. Dankzij onder meer het goede weer zaten de werken steeds op schema.

De werken gingen op 13 juli van start. De aannemers werkten dag en nacht, 7 dagen op 7. Ongeveer 400 mensen per dag presteerden in totaal meer dan 100.000 werkuren op 6 weken tijd. Als gevolg van de coronacrisis gebeurden de werken in een periode met veel minder luchtverkeer dan gebruikelijk. Dankzij de renovatie wordt de levensduur van de baan met minstens 15 jaar verlengd.

25R/07L is de meest noordelijke baan op Brussels Airport. Doorgaans stijgen de meeste vliegtuigen op vanop die baan (richting Diegem) en ook een aanzienlijk deel van de landingen (over Steenokkerzeel) vindt er plaats.

De renovatiewerken aan de start- en landingsbaan waren zeer omvangrijk. De bovenste asfaltlagen werden afgefreesd en opnieuw aangelegd over bijna de volledige oppervlakte van de baan (3,3 kilometer bij 60 meter). Het bebakeningssyteem van de baan, inclusief alle bekabeling, is vervangen. Op plaatsen waar dat nog niet het geval was, werd de bebakening vervangen door energiezuinige ledverlichting. Ook de afwatering werd opnieuw aangelegd met nieuwe goten en rioleringsbuizen.

Daarnaast werden andere werkzaamheden uitgevoerd aan de bekabeling van het datanetwerk en de palen van het bebakeningssysteem. Ook de grasvelden zijn hersteld en heraangelegd.

Op piekmomenten werd 8.000 ton asfalt geplaatst in 12 uur tijd met 30 asfaltmachines en 100 vrachtwagens op de baan.