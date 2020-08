Website Closer to Van Eyck zoomt nu nog meer in op details van meesterwerken

Op de website Closer to Van Eyck kan je sinds 2012 tot in het kleinste detail inzoomen op enkele meesterwerken van het Lam Godsveelluik. Dankzij een stevige update van de website wordt die kunstbeleving nu nog bijzonderder en wordt het mogelijk om een blik te werpen op recent gerestaureerde schilderijen.

De Aanbidding van het Lam Gods (1432) van Hubert en Jan van Eyck in de Gentse Sint-Baafskathedraal is een overweldigend werk met bijbelse thema’s en figuren. Na jaren van opeenhoping van vuil, overschilderingen en vergeelde vernissen was het hoog tijd voor restauratie. Twee derde van het kunstwerk werd in de afgelopen jaren in oorspronkelijke staat hersteld en die verbluffende resultaten zijn nu te zien op de website Closer to Van Eyck, die wordt beheerd door Getty en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel.

Hoge resolutiebeelden voor, tijdens en na restauratie nodigen uit om die transformatie zelf te beleven. Ze zoomen in op de fabelachtige precisie en de even spontane als vaste hand van de meester. De speling van het licht op metalen, planten, haar en huid en texturen wordt met ongeëvenaarde zorg afgebeeld. Dankzij de hoge resolutiebeelden konden botanici liefst 75 verschillende plantensoorten identificeren in het werk.

Daarnaast tonen beelden met infrarood reflectografie (IRR) hoe het met de onderliggende lagen verf is gesteld en hoe het ontwerp van de meesters eruit zag in de beginfase van het creatieve proces. Verschillende video’s tonen ook hoe de restauraties in hun werk gingen.