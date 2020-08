Drama op bouwwerf: arbeider valt in liftschacht en sterft

Moerbeke-Waas - Op een bouwwerf aan de Terweststraat in Moerbeke-Waas heeft zich rond de middag een dodelijk arbeidsongeval voorgedaan. Een arbeider van een bouwfirma viel naar beneden in een liftschacht en overleefde de val niet.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog erg vaag. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk van welke verdieping de man in de schacht viel. De in allerijl ter plaatse gesnelde hulpdiensten konden bij aankomst enkel nog het overlijden van de man vaststellen.

(Lees verder onder de video)

Dodelijk arbeidsongeval Moerbeke - video: Bert Foubert. Video: Het Nieuwsblad

Ook de mug-helikopter uit Brugge werd voor het incident opgeroepen, maar mocht nog voor zijn aankomst rechtsomkeer kon maken toen bleek dat er geen enkele hulp meer kon baten voor het slachtoffer. De precieze omstandigheden waarin het ongeval zich voordeed en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend.