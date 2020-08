Hilde Crevits (CD&V) breekt lans voor afspiegelingsregering als er na zes maanden nog geen federale regering is

Na zes maanden nog geen regering? Dan moet er een afspiegelingsregering komen met vertegenwoordigers van de Vlaamse en Franstalige regering. Zo’n deblokkeringsmechanisme zou Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) willen inschrijven in de grondwet, zo vertelt ze vrijdag in een interview met Krant Van West-Vlaanderen.

Ook Crevits moet toezien hoe de Vlaamse en Franstalige politieke partijen vijftien maanden na de verkiezingen nog steeds geen federaal bestuursakkoord hebben kunnen smeden. “Een zware systeemfout”, meent ze.

Een “afspiegelingsregering” kan volgens Crevits een uitweg bieden. “Als er na zes maanden geen regering is, dan komt er een afspiegelingsregering van de twee gemeenschappen. Dat betekent een federale regering met vertegenwoordigers van de Vlaamse en de Franstalige regering. Dat is volgens mij ook de oplossing voor de impasse vandaag”, zegt de christendemocrate.

Niet naar de stembus

In de huidige context zou dat bijvoorbeeld betekenen dat Ecolo in een regering met N-VA zou belanden. Dat lijkt ook niet evident. “Wat is het alternatief? De stembus? Ik wil dat de mensen niet aandoen. Zij hebben al gestemd, hé”, reageert Crevits.

Crevits beseft wel dat institutionele hervormingen niet volstaan om het federale niveau opnieuw aan de praat te krijgen. “We hebben ook een institutionele hervorming nodig in de hoofden van onze leiders. We moeten af van het vechtfederalisme. We moeten wíllen samenwerken.”