Clement ziet zondag oude liefde Beerschot terug, Dennis mogelijk opnieuw out

Club Brugge-Beerschot wordt voor Philippe Clement het terugzien van een oud lief. Clement hing in 2011 zijn voetbalschoenen aan de haak op het Kiel, al moeten zijn vrienden uit Antwerpen zondag geen cadeaus verwachten. Er was ook minder leuk nieuws: Dennis herviel in zijn enkelblessure.

Beerschot is niet zomaar een tegenstander voor Philippe Clement. De Club-coach startte én eindigde er zijn loopbaan als speler. In 2011 hing hij de voetbalschoenen aan de haak op het Kiel. “Of Beerschot een aanwinst is voor 1A? Ik ben niet bepaald objectief, hé”, lachte Clement zijn tanden bloot. “Die ploeg betekent heel veel sentiment en nostalgie voor mij. Heel wat jeugdvrienden hebben daar al tientallen jaren een abonnement. Zelf ben ik ook al lang fan. Joske de materiaalman ken ik natuurlijk nog, maar verder heb ik er nog weinig contact. Sowieso wordt het persoonlijk een hele speciale match. Beerschot is een verrijking voor 1A. Niet alleen sportief, maar ook qua sfeer. En dat ze met zes op zes prijken, verbaast mij niet. Ze hebben een uitstekend seizoen gedraaid in 1B en zitten nog steeds in een bepaalde flow.”

Maar zondag wil Clement minder lief zijn voor zijn vrienden uit Antwerpen, al moet hij waarschijnlijk opnieuw een belangrijke pion missen. Toen we naar de blessure van Dennis vroegen, ging de Brugse oefenmeester aan het fronzen. Zijn Nigeriaanse aanvaller was vorige week out met een voetblessure en lijkt de match niet te halen. “Alles ging goed met Dennis, tot vrijdag”, aldus Clement. “Hij heeft opnieuw de training moeten verlaten na een tik op de enkel. We moeten afwachten of hij de wedstrijd haalt, net als Deli en Ricca.” Tegelijkertijd voegde Clement eraan toe dat er nog steeds geen doorbraak is in een eventuele toptransfer voor Dennis. Onder andere Atalanta en een aantal Engelse ploegen zijn geïnteresseerd. “Iedereen weet dat hij die volgende stap wil zetten, maar alles hangt af van de markt. Het heeft geen zin om wekelijks met een speler over een transfer te spreken”, aldus Clement.

Belangrijker voor Club Brugge is vooral een vervolg breien aan die goede partij in Eupen. De eerste zege van het seizoen vraagt bevestiging. “Ik zag weinig druk op de schouders de laatste weken. Tegen Charleroi verloren we, maar was het allemaal zo slecht niet. Net zoals de match in Eupen ook niet over de hele lijn goed was. We hebben nog enorm veel werkpunten: dat zie je overal in Europa waar de competities opgestart worden. Het is de bedoeling om nu elke week zoveel mogelijk punten te pakken, want we staan nog maar aan het begin van een marathon.” Dat sterkhouders zoals Diatta en Vanaken opstonden in Eupen, vond Clement positief. “Dat is ook logisch, want anders zit je met een probleem. Maar er wordt opnieuw te hard gefocust op bepaalde zaken bij ons. Natuurlijk ligt de lat hoog bij Club Brugge. Je ziet het niveau in onze groep week na week stijgen.”