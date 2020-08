Zorgen Bayern-sensatie Davies en zijn vriendin voor een opmerkelijk unicum in de Champions League?

Een koppel dat allebei de kost verdient in het profvoetbal is op zich al bijzonder, maar wat Alphonso Davies (19) en Jordyn Huitema (19) kunnen presteren is volstrekt uniek. Het duo kan als eerste koppel allebei de Champions League winnen.

Snelheidsduivel Davies speelt zondag met Bayern München de finale tegen PSG. Voor Huitema, die uitkomt voor de damesploeg van PSG, is de weg nog een beetje langer: zaterdag speelt de Canadese tegen Arsenal. In de halve finale wacht dan een duel tegen Lyon of Bayern München, toevallig de werkgever van haar man. De finale van de Champions League bij de vrouwen

Davies en Huitema, allebei afkomstig uit Canada, leerden elkaar kennen in Vancouver en zijn vormen al sinds hun zestiende een koppeltje. Ze wonnen beiden de award voor beste Canadese speler/speelster onder 17.

