Standard en Gent melden zich (tevergeefs) voor Ndayishimiye

Standard en AA Gent hebben onlangs zonder succes een poging gedaan om Mike Trésor Ndayishimiye van Willem II binnen te halen. De 21-jarige Belg, vorig seizoen een revelatie in de Eredivisie, bleek te duur.

Standard had een kleine 2,5 miljoen euro veil voor Ndayishimiye, maar dat bedrag werd bij Willem II weggelachen. In Gent hadden ze meer dan het dubbele van die som in gedachten en ook die aanbieding voldeed niet voor de Nederlandse middenmoter. De Tilburgers zetten hoog in. Hun Belgische goudhaantje moet hun nieuwe recordtransfer worden. Tot nu toe is dat nog altijd Mounir El Hamdaoui, die in 2008 voor zeven miljoen naar AZ trok. Kapitaalkrachtige clubs als CSKA Moskou en Atalanta hebben Ndayishimiye op hun lijstje staan en lijken meer kans te maken.

De aanvallende middenvelder werd in het verleden doorgestuurd bij de jeugd van Anderlecht. Twee jaar geleden stond hij dicht bij een transfer naar Bayern München, maar verkoos hij een overstap naar NEC Nijmegen, op het tweede niveau in Nederland. Daarna trok hij naar Willem II, waar hij vorig seizoen ontplofte met vijf goals en drie assists in 20 matchen. De belofteninternational had zo een belangrijk aandeel in behalen van Europees voetbal. (bfa)