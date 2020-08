“Vincent Kompany zal eeuwig op dezelfde nagel blijven kloppen”

Vincent Kompany staat zondag tegen Moeskroen voor zijn vuurdoop als Anderlecht-coach. De nieuwe hoofdtrainer gaf dan ook - zoals het hoort - zijn eerste persconferentie voor de match. Zelfzeker, geen stress, niet te veel in detail treden over de ploeg en keihard blijven hameren op de eigen principes: dat zijn de basisprincipes van Vince The Prince.