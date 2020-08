PERSBABBELS. KV Mechelen nog zonder Engvall en Mrabti tegen Cercle, Opare fit bij Zulte Waregem

KV Mechelen gaat zaterdag in het eigen (lege) AFAS Stadion op zoek naar een 7 op 9 tegen Cercle Brugge. Wouter Vrancken neemt nieuwkomer Marian Shved voor het eerst op in de selectie. Voor Gustav Engvall en Kerim Mrabti komt het duel tegen ‘de Vereniging’ nog te vroeg. “Gustav moet mentaal nog een klik maken. Kerim is fysiek nog niet klaar”, vertelde Wouter Vrancken op zijn persbabbel.

Vrancken: “Gustav moet mentaal nog een klik maken”

Geen Zweeds koningskoppel in de spits morgenavond. Zowel Engvall als Mrabti zitten niet in de twintigkoppige selectie die KV vanmiddag bekend maakt. “Mrabti heeft fysiek nog een achterstand weg te werken. Engvall heeft alles meegetraind maar moet mentaal nog een klik maken”, wist Vrancken. “Hij denkt nog iets te veel na als hij in duel gaat. Hij kan nog niet honderd procent vrijuit voetballen. Dat is een proces waar hij door moet. Na de interlandbreak hopen we dat hij zich daar helemaal over heeft kunnen zetten. Daarom is het goed dat hij minuten gaat kunnen maken in de oefenmatch tegen RKC.”

Shved wel in selectie

Marian Shved is er morgen wel bij, tenminste als zijn documenten op tijd in orde geraken. “Shved staat fysiek al verder dan Mrabti. Hij heeft nog meegetraind met Karpaty en kon de trainingen makkelijker verwerken. Op training zie je meteen hoe goed hij kan voetballen. Het belangrijkste voor hem is dat hij beseft in wat voor een moeilijke competitie hij is terechtgekomen. Kerim komt uit de Championship. Hij is het dus wel gewend om in een fysiek zware competitie te spelen.”

Blok van vijf

Na de overwinning op Moeskroen (0-1) zei Lucas Bijker dat KV pas van een ‘goede start’ kan spreken als er zaterdag ook gewonnen wordt tegen Cercle. “Ik volg hem daarin”, zei Vrancken. “Ik zie de start als een blok van vijf wedstrijden. Na twee matchen kan je moeilijk spreken van een goede start. Als we bovenop die vier op zes nog vier tot zes punten kunnen pakken in de eerste vijf matchen, dan mogen we spreken van een goede start.”

In tegenstelling tot Moeskroen verwacht Vrancken zich morgen aan een voetballende tegenstander. “Cercle is een heel andere ploeg dan Moeskroen. Zij proberen wel verzorgd te voetballen van achteruit en zelf iets te creëeren. Ze hebben al twee goede matchen gespeeld. Tegen Standard nipt verloren (1-0) en tegen Antwerp verdiend gewonnen (2-1). Het is geen ploeg om te onderschatten. We gaan als team honderd procent moeten zijn om een resultaat te halen.”

Aanwinst Shved is er normaal bij Foto: Dirk Vertommen

Opsteker voor Zulte Waregem: Opare fit voor zespuntenmatch

Zulte Waregem staat zaterdag al vroeg in het seizoen voor een belangrijke match. Thuis tegen Waasland-Beveren wil het de nul van de tabellen vegen en zijn eerste punten van het seizoen pakken. En daarbij kan het rekenen op Daniel Opare. Francky Dury vertelde op de wekelijkse persconferentie immers dat de Ghanese rechtsachter opnieuw fit is.

En er was nog meer goed nieuws uit de ziekenboeg van Essevee, want ook Nikolaos Kainourgios is na een hamstringblessure terug beschikbaar. Henrik Bjordal traint opnieuw mee met de groep, maar voor hem komt de wedstrijd tegen Waasland-Beveren nog te vroeg.

Zulte Waregem heeft er een lastige week opzitten. De club begon met twee nederlagen aan de competitie en moet komend weekend punten pakken wil het niet achterblijven. Toch panikeert Dury niet. “Ik heb hier ondertussen wel wat ervaring mee. Maar het gevoel na zondag was toch anders. Tegen Genk speelden we nog 45 minuten erg goed. Dat was tegen Beerschot niet het geval. Dat verraste me wel. Maar goed, Beerschot speelt op dit moment gewoon sterk en zit in een positieve flow. Na de gelijkmaker leek het even beter te gaan, maar na het mooie doelpunt op vrije trap van Holzhauser vonden we onze draai niet meer. Dat is spijtig.”

Dury kan opnieuw rekenen op Daniel Opare Foto: Foto Kurt

Maar Dury blijft rustig. “We weten wat we moeten doen om hieruit te geraken.” Wat Dury daarmee bedoelt is duidelijk: winnen. “Ik zei het vorige week al: dit wordt voor ons een zespuntenmatch. Ik bedoel daarmee niet dat als we nu verliezen, het een reddingsoperatie wordt. We zijn uiteindelijk nog maar twee speeldagen ver. Maar dat het een belangrijke match wordt, valt niet te ontkennen. We spelen thuis tegen een ploeg die al punten gepakt heeft. Volgende week moeten we dan naar Moeskroen en na de interlandbreak hebben we een zwaar programma. Je moet ook verder kijken dan de match van morgen.”

Maar waar schort het dan aan bij Zulte Waregem? “We missen een man die de laatste pass kan geven”, stelt Dury. “We hebben spitsen die zich goed vrijlopen in de box. Maar die laatste pass trappen en iemand vrij spelen in de box is net het moeilijkste facet van voetbal.” Dury bevestigt dat Zulte Waregem met Omar Govea nochtans iemand heeft lopen die dat zou moeten kunnen. “We zetten elke dag stappen, maar zoiets vraagt tijd”, verklaart de trainer van Zulte Waregem.

Nieuw in de selectie bij Essevee is Wiliam Bianda. De jonge Fransman kwam twee weken geleden over van AS Roma en zit nu voor het eerst bij de wedstrijdkern. “William heeft alles meegetraind en is fit om te spelen. Hij heeft nog wat conditionele achterstand, maar zit toch in de kern.”