ZO ZIT DAT. In quarantaine gaan na terugkeer uit rode of oranje zone: hoe moet dat eigenlijk?

Om het coronavirus in te dijken heeft België heel wat maatregelen in leven geroepen. Het dragen van mondmaskers en 1,5 meter afstand houden, zijn intussen dagelijkse kost geworden. Ook voor wie op vakantie vertrekt, zijn er een aantal regels waarmee rekening gehouden moet worden. Wie naar een oranje of rode zone op reis vertrekt, moet bij terugkeer in quarantaine. Maar hoe moet dat eigenlijk, jezelf zo afzonderen? Wij lijsten voor jou de do’s-and-don’ts van in quarantaine gaan op.