Belgen mogen niet meer naar deel Provence en regio Madrid: bekijk hier de nieuwe reisadviezen

Belgen mogen voorlopig niet meer reizen naar de regio Madrid, de Balearen en het Baskenland in Spanje. Deze gebieden hebben code rood gekregen, zo blijkt vrijdag uit de meest recente reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken. Ook de Spaanse provincies Burgos en Almería kleuren vrijdag rood, en zijn dus voorlopig verboden terrein. In Frankrijk wordt de regio Bouches-du-Rhône, waarin de stad Marseille gelegen is, rood. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse overzeese gebieden Curaçao, Sint Eustatius en Saba, en Frans Guyana.

Reizen is niet mogelijk of niet toegelaten naar:

Bulgarije: regio’s Noordoosten, Zuidwesten

Denemarken

Finland

Frankrijk : departement Bouches-du-Rhône, Mayotte, Frans Guyana

Ierland : counties Kildare, Laois en Offaly,

Malta

Roemenië: regio’s Boekarest-Ilfov, Centrum, Noordoosten, Noord West, Zuidoosten, Zuid-Muntenia en Zuid West Oltenia

Spanje: Autonome regio Aragón; autonome regio Balearen; autonome regio Baskenland; autonome regio Madrid; autonome regio Navarra; provincië Almeria (autonome regio Andalusië); provincies Burgos en Soria (autonome regio Castilla y Leon); provincies Barcelona en Lleida (autonome regio Catalonië); steden Iscar en Pedrajas de San Esteban (provincie Valladolid, autonome regio Castilla y Leon).

Verenigd Koninkrijk: Leicester, Aberdeen

Daarnaast zijn ook heel wat landen en gebieden oranje geworden, wat betekent dat er een verhoogde waakzaamheid in acht moet genomen worden. Ook is het aangeraden om bij terugkeer bij de huisarts langs te gaan voor een test en in afwachting in quarantaine te gaan. Het gaat onder meer om Griekenland, Cyprus, de Oostenrijkse regio’s Carinthia en Tyrol en de Zwitserse regio’s Valais (gelegen aan het Meer van Genève) en Freiburg. In Tsjechië is verhoogde waakzaamheid vanaf nu ook nodig voor het Noordoosten en Midden-Moravië. In Spanje zijn onder meer de provincie Granada en de eilanden Gran Canaria, Fuerteventura en Lanzarote van groen naar oranje gegaan. In Frankrijk springen vooral de departementen Gironde en Pyrénées-Atlantiques, Creuse en de Hautes-Alpes in het oog. In Kroatië zijn dat de provincies Zagreb en Dubrovnik-Neretva. Ook gaan Eastern & Midland in Ierland, Noord-Ierland en de Poolse provincie Pomeranië van groen naar oranje.

Reisplannen maken voor de Zwitserse kantons Schwyz en Zug en de Spaanse provincie Albacete mogen vanaf nu dan weer wel. Die gebieden kregen de code groen, wat wil zeggen dat reizen probleemloos kan.

Reizen is mogelijk mits voorwaarden naar:

Cyprus (test verplicht)

Duitsland (quarantaine)

Estland (quarantaine)

Griekenland (test verplicht)

Ierland (quarantaine)

IJsland (test verplicht of quarantaine)

Letland (quarantaine)

Litouwen (test en quarantaine verplicht)

Nederland (quarantaine)

Noorwegen (quarantaine)

Slovenië (quarantaine)

Verenigd Koninkrijk (quarantaine)

Zwitserland (quarantaine)

Verhoogde waakzaamheid voor:

Andorra

Bulgarije: regio’s Noord Centraal, Noord West, Zuid Centraal en Zuidoosten

Cyprus

Denemarken : regio Midden-Jutland

Duitsland: regio’s Darmstadt, Düsseldorf en Arnsberg

Frankrijk: Regio Ile de France ; departement Nord ; departementen Loiret, Eure-et-Loir en Indre-et-Loire ; departementen Meurthe-et-Moselle en Moselle ; departementen Sarthe, Mayenne, Loire-Atlantique en Maine-et-Loire ; departementen Finistère en Ille-et-Vilaine ; departementen Gard en Hérault ; departementen Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées en Tarn ; departementen Ain, Isère, Rhône, Loire en Haute-Savoie ; departementen Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var en Vaucluse ; departement Haute-Saône ; departement Oise ; departement Haut-Rhin ; departementen Aube en Marne ; departementen Gironde en Pyrénées-Atlantiques ; departement Creuse ; Guadeloupe ; Martinique ; La Réunion ; Saint Martin.

Griekenland

Ierland : Eastern & Midland

IJsland

Kroatië: provincie en stad Zagreb; provincies van Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva, Karlovac, Lika-Senj, Osijek-Baranja, Požega-Slavoniede, Šibenik-Knin, Split-Dalmatië, Vukovar-Syrmië en Zadar.

Luxemburg

Monaco

Nederland: provincies Noord Brabant, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland

Noorwegen: Oslo en provincie Viken

Oostenrijk: Deelstaten Carinthia, Opper-Oostenrijk, Tyrol en Wenen

Polen: provincies Groot-Polen, Klein-Polen, Lódz, Mazovië, Opole, Pomeranië, Silezië, Subkarpaten, en regio Warschau

Portugal: Grootstedelijk gebied Lissabon

Roemenië: regio West

Slovakije: regio West Slovakije

Slovenië: regio Oost Slovenië

Spanje: Autonome regio Asturias; regio Cantabrië; autonome regio Estremadure; autonome regio La Rioja; autonome regio Murcia; autonome regio Valencia; provincies Córdoba, Granada, Jaén en Málaga (autonome regio Andalusia); provincies Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid en Zamora (autonome regio Castilla y Leon); provincies Albacete, Ciudad Real, Guadalajara en Toledo (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Girona en Tarragona (autonome regio Catalonië); provincia La Coruña (autonome regio Galicië); Fuerteventura, Gran Canaria en Lanzarote (autonome regio Canarische eilanden); Melilla

Tsjechië: regio’s Praag, Midden-Bohemen, Midden-Moravië, Moravië-Silezië, Noordoosten, Zuidoosten en Zuidwest

Verenigd Koninkrijk: East Midlands, North East en North West England, North Eastern Scotland; Noord-Ierland

Zweden

Zwitserland: kantons Appenzell-Ausserrhoden, Bazel-Stad, Freiburg, Genève, Glarus, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Uri, Valais, Vaud en Zürich