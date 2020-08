Club Brugge stelt nieuw stadion voor: blauw-Zwart wil in 2022-2023 verhuizen naar “ultracompact stadion”

Club Brugge heeft het ontwerp voor zijn nieuwe voetbalstadion voorgesteld: een compact stadion voor 40.000 supporters in een parkomgeving. Zacht aan de buitenkant, dominant aan de binnenkant. “We mikken op het seizoen 2022-2023.”

De supporters van Blauw-Zwart weten hoe hun nieuwe thuis eruit zal uitzien. Nadat Club Brugge begin dit jaar bekendmaakte dat het niet naar de Blankenbergse Steenweg verhuist maar een nieuw stadion zal bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion, heeft het nu ook het winnende ontwerp uit de doeken gedaan. Het Parijse Architectenbureau SCAU ging voor een stadionbowl waarbij de fans zeer dicht bij het veld zitten. Pronkstuk is de steile Noordtribune, met plaats voor 12.000 supporters, in de stijl van de Gelbe Wand van Dortmund. De gesloten hoeken en het lage dak zorgen voor een bijzonder compact ontwerp die van het nieuwe stadion een heksenketel moeten maken. Nog een blikvanger zijn de vier LED-schermen die zweven ter hoogte van de middenstip.

Binnenin het gebouw zijn eet- en drankvoorzieningen in verschillende formules verspreid over twee verdiepingen. Daarnaast telt het stadion ook 5.000 business-seats, verschillende VIP-restaurants en 40 skyboxen. En voor wie het nóg wat meer mag zijn, zijn er twee Club Houses in de catacomben, net naast het veld.

Zo dominant Club op het veld wil, zo sober is het met geperforeerd textiel aangeklede stadion aan de buitenkant. Rondom het stadion wordt een park aangelegd met bomen, wandelpaden en vijvers, en met grasstroken die alleen op wedstrijddagen als parking dienst zullen doen. Op de stadionsite en in de directe omgeving zal plaats zijn voor 4.000 wagens, 125 supporterbussen en 4.000 fietsen. Daarnaast voorziet Club Brugge ook randparkings in de ruimere omgeving met een shuttledienst naar het stadion. Om wildparkeren te vermijden, wordt de omgeving rond het stadion ingekleurd als blauwe parkeerzone.

Voor het project gaat Club Brugge in zee met Team10, een tijdelijk consortium van aannemers Alheembouw en Cordeel. “Het opzet was een compact stadion dat dominant is binnenin, met veel fanbeleving, maar tegelijk zacht is aan de buitenkant en opgaat in de omgeving. Het was een huzarenstuk om tot dit ontwerp te komen, en ik ben er dan ook heel fier op”, zegt Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe.

Tijdens een online buurtmoment vrijdagavond en de komende twee weken in het stadion kunnen buurtbewoners de plannen inkijken en opmerkingen formuleren. In het najaar wil Club Brugge het definitieve ontwerp klaarhebben en de omgevingsvergunning aanvragen. In de zomer van volgend jaar zouden de werken dan van start kunnen gaan. “We hopen te kunnen verhuizen in de loop van het seizoen 2022-2023”, besluit Verhaeghe.