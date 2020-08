Het opperhoofd van de kust is terug uit vakantie: “Ik heb vanuit Portugal moeten dreigen: ik stap nu op het vliegtuig als niet alle stations dichtgaan!”

Carl Decaluwé (59), gouverneur van West-Vlaanderen, opperhoofd van de kust, is terug van zijn Portugese vakantie. Het plezante was er daar toch wat af. Het eerste weekend van zijn afwezigheid was er hier aan zee veel te veel volk en was er de Grote Strandrel. Het tweede weekend kwam er geen kat naar de kust, en intussen mocht hij vanop afstand de brandjes blussen. Dus is hij maar vervroegd teruggekeerd. “Iemand moet op het juiste moment de juiste beslissingen nemen.”