Coronavirus slaat toe in nudistendorp, met dank aan losse zeden van de swingers: “We komen hier niet om te kaarten”

Het coronavirus maakte al meer dan honderd slachtoffers in het beroemdste naturistendorp van Frankrijk en ver daarbuiten: Village Naturiste in Cap d’Agde. Wellicht liggen de losse zeden van een deel van de toeristen in de Naakte Stad, soms wel eens beschreven als het Sodom en Gomorra van de Mediterranee, aan de basis van de verspreiding.