De stad die alsnog in slaap dreigt te vallen: New York kreunt onder werkloosheid, leegstand, criminaliteit en corona

Het was Frank Sinatra die met ‘New York, New York’ de stad het aura gaf van de meest levendige metropool ter wereld. Niets leek NYC, de stad die nooit slaapt, klein te krijgen. Tot het coronavirus vanuit Europa binnenwaaide. De moordende piek mag dan verleden tijd zijn, nu pas wordt The Big Apple overspoeld door de gevolgen ervan. Cijfers over werkloosheid, leegstand en misdaad, schetsen een gitzwart beeld van de toestand waarin de stad verkeert. En het ergste moet nog komen.