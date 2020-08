Levenslang voor Golden State Killer: “Wanneer iemand monsterachtige daden stelt, moet die opgesloten worden”

Joseph James DeAngelo (74) moet de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. De Golden State Killer werd veroordeeld tot een levenslange celstraf voor 13 moorden en bijna 50 verkrachtingen. De rechter had geen goed woord voor de man over.

Rechter Michael G. Bowman sprak het vonnis voor DeAngelo uit met uitgestreken gezicht. Levenslang. “Wanneer een persoon monsterachtige daden stelt, moet die opgesloten worden zodat hij niemand anders meer kwaad kan doen”, sprak hij.

Foto: via REUTERS

Drie dagen lang hadden slachtoffers in gruwelijk veel detail verteld wat de ‘Golden State Killer’ met hen gedaan had. DeAngelo werd er afgeschilderd als “onmenselijk”, “een gestoord monster” en “een vreselijke man”. De dochter van een slachtoffer stak haar middelvinger op en zei DeAngelo dat hij naar de hel moet gaan.

DeAngelo pleegde tussen 1975 en 1986 13 moorden en bijna 50 verkrachtingen. Zijn werkgebied was zo uitgestrekt dat de politie dacht dat er meerdere daders aan het werk waren. Wie hij was, bleef een mysterie tot hij in april 2018 dankzij DNA-onderzoek toch tegen de lamp liep.

Hij moet nu voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Hij had alle feiten bekend, en wellicht daardoor is hij aan de doodstraf ontsnapt. Net voor het vonnis nam hij het woord in de rechtbank in Sacramento. “Ik heb naar jullie statements geluisterd. Naar elk van hen. En het spijt me echt voor wie ik kwaad gedaan heb.”