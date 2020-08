750 miljoen gemanipuleerde muggen losgelaten om ziektes uit te roeien: “Een Jurassic Park-experiment”

Alsof we er nog niet genoeg last van hebben, wil Florida straks 750 miljoen genetisch gemanipuleerde muggen uitzetten. Het doel daarvan? De populatie verminderen van muggen die ziektes verspreiden. Dat klinkt dan wel nobel, toch is er felle kritiek van burgers en milieuorganisaties. Er zijn dan ook wat risico’s, zegt entomoloog Peter Berx.