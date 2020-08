Mourinho niet mals voor Champions League-finalist PSG: “Een mislukking dat ze het toernooi nog nooit wonnen”

Recht van spreken heeft hij ergens wel, José Mourinho. De Portugees won de Champions League al met Porto en Inter, terwijl Paris Saint-Germain na forse investeringen de afgelopen jaren nog nooit de finale haalde.

De afgelopen drie jaar was de achtste finale telkens het eindstation voor PSG, de vier jaar daarvoor sneuvelden de Fransen in de kwartfinale: niet bepaald een straffe reeks. Bij de overname in 2011 sprak Qatarese eigenaar Nasser Al-Khelaifi uit dat het winnen van de Champions League het doel moest zijn. Negen jaar later kan PSG tegen Bayern die droom eindelijk waarmaken.

Toch is Tottenham-coach José Mourinho ongemeen hard voor de Parijzenaars. “Het is een mislukking dat ze de Champions League niet al twee jaar eerder hebben gewonnen. De investeringen van de laatste vijf of zes jaar zijn ongelooflijk. Ook als je kijkt naar het lijstje topspelers dat ze bij PSG hebben: Thiago Silva en Marquinhos bijvoorbeeld, maar ook de échte sterren zoals Ibrahimovic, Cavani, Neymar en Mbappé ”, vertelde Mourinho bij DAZN.

Gaat het dit jaar dan eindelijk gebeuren? “Ze hebben voor het eerst echt een kans. De finale is normaal een wedstrijd waarin de sterren uitblinken, ook al denk ik niet dat PSG een buitenaards team is, ondanks de buitenaardse spelers die ze hebben in de ploeg.”