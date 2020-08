Maandenlang mochten ze hun partner niet meer zien door corona. Toen weer wel en nu misschien: “Dit is onhoudbaar”

Ze hadden er om gesmeekt en gelobbyd. Campagne gevoerd en samengezeten met ministers. Maandenlang mochten Belgen met een partner in een niet-EU-land hun lief niet zien: dat was nu eenmaal geen essentiële verplaatsing. De opluchting toen de Nationale Veiligheidsraad donderdag reizen voor partnerbezoek ook voor ongehuwde koppels toeliet, was groot. Maar helaas ook van korte duur. Want er is nog veel onduidelijkheid.