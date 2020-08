Romelu Lukaku hijst zich naast Ronaldo

Het is Romelu Lukaku gelukt: met zijn 34e treffer van het seizoen in de Europa Leaguefinale tegen FC Sevilla evenaart hij Ronaldo als strafste spits in zijn debuutseizoen bij Inter.

Twee goals kreeg Sevilla amper tegen in de laatste negen wedstrijden, dus heel makkelijk slikken de Andalusiërs geen doelpunten. Toch was het in minuut 4 al raak voor Inter: hij trapte een strafschop onhoudbaar binnen, nadat hij zelf onderuit werd gehaald.

Met zijn zevende goal in de Europa League dit seizoen, komt hij op eentje te staan van Bruno Fernandes. Hij maakte er acht voor Sporting Lissabon en Manchester United.

Bovendien scoort Lukaku nu in elf opeenvolgende Europa Leaguewedstrijden op rij: niemand doet beter.

