Kortrijk beleeft moeilijke avond tegen Eupen, maar de paal (2x) en doelman Jakubech brengen redding

KV Kortrijk en Eupen bleven steken op een doelpuntenloos gelijkspel. Kortrijk miste aanvalsimpulsen en had geluk dat het Eupen aan efficiëntie ontbrak. Met het gelijkspel schieten beide teams weinig op.

Met Eupen kwam het zwarte beest op bezoek in het Guldensporenstadion. Al van 2010 was het geleden dat Kortrijk thuis nog eens kon winnen tegen de Oostkantonners. Vanderhaeghe was er beducht op en presenteerde dezelfde 5-3-2-opstelling als tegen Gent, Gueye verving de geblesseerde Moffi.

Eupen controleerde vanaf de eerste minuut, waarbij de bal geduldig werd rondgetikt in afwachting van een opening. Voor een echte kans was het wachten tot Ndri vanop 25 meter uithaalde. Jakubech ging goed plat, in de herneming werd Musona’s poging afgeblokt.

Hij kreeg meteen een herkansing. Musona posteerde zich achter de bal nadat Van der Bruggen Nahu gehaakt had net voor de zestienmeter. Hij krulde het leer naar de linkerbovenhoek, maar Jakubech onderscheidde zich met een puike redding. Kortrijk zette er niks tegenover.

Het spel was veel te traag, met geen enkele tempowisseling. De organisatie stond er, maar de thuisploeg gaf vooral risicoloze laterale ballen. Voorin was er geen enkel aanspeelpunt.

Tweemaal de paal

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Ndoy kreeg twee kansen in evenveel minuten en raakte de paal. Ndri zette zich vervolgens door vanop rechts, trok de bal achteruit naar Nuhu, Dewaele kon zijn knal nog net afweren. Bij Kortrijk kwam er een knappe combinatie tussen Selemani, Ajagun en Mboyo, die laatste kon niet afronden.

Met Vazquez en Adriano tekenden twee mooie namen in Eupen, maar het team mist toch vooral nog een doelpuntenmaker. Dat werd pijnlijk duidelijk toen invaller Koné vijf minuten voor tijd dé winning goal miste. Het wilde echt niet lukken voor Eupen, want ook Embalo’s poging scheerde de paal. Zo ontsnapte Kortrijk ternauwernood, dankzij de paal en Jakubechs puike reddingen.