De man die met rechts kapt en met links scoort: Egbert Lachaert werd Open VLD-voorzitter met zijn pleidooi voor paars-geel, maar kijkt nu de andere richting uit

Amper drie maanden is hij voorzitter en al voor de tweede keer probeert hij om eindelijk een regering te vormen. Veel tijd heeft Egbert Lachaert duidelijk niet om zijn draai te vinden in de Champions League van de Wetstraat. De Open VLD-voorzitter staat nu voor een verscheurende keuze. Vormt hij straks de Vivaldi-coalitie die hij enkele maanden geleden nog kelderde? “Alleen een idioot verandert niet van mening. Als Egbert ziet dat het echt niet lukt, zoekt hij andere oplossingen.”

Oktober 2018. Lachaert wordt in zijn thuishaven Merelbeke even groot als coalitiepartner CD&V. Evenveel zetels, maar in aantal stemmen moet hij zich na een fotofinish gewonnen geven. Een coalitie smeden ...