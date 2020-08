Niet paars-geel, maar paars-groen. Niet dat koninklijk opdrachthouder en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert formeel al een keuze heeft gemaakt, maar de politieke barometer wijst dezer dagen maar in één richting: die van een coalitie tussen socialisten, liberalen en groenen.

Zes, acht of zelfs vijftien minuten. De versies over de duur van het onderhoud tussen Lachaert en N-VA-voorzitter Bart De Wever van donderdag lopen uiteen, maar dat de ontmoeting kort was, bevestigen ...