Junior Edmilson (26) heeft zijn club Al Duhail de titel bezorgd in Qatar. Hij scoorde op de laatste speeldag het enige doelpunt tegen Al Ahli.

Door de 1-0 zege mag Al Duhail zich kampioen noemen, met slechts één punt voorsprong op Al Rayyan. Edmilson was even in beeld bij Club Brugge, maar verlengde zijn contract tot 2024 bij zijn huidige club. De flankaanvaller heeft in ons land een verleden bij STVV en Standard.