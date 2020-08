Europees verzet tegen Amerikaanse vraag om sancties tegen Iran weer in te voeren

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn gekant tegen de herinvoering van internationale sancties tegen Iran waarvoor de Verenigde Staten pleiten. De drie landen maakten donderdag bekend dat ze de vraag niet zullen steunen.

De Verenigde Staten officialiseerden donderdag zoals verwacht hun oproep om weer internationale sancties in te voeren tegen Iran. Ze deden dat middels een brief aan de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, de Indonesische VN-ambassadeur Dian Triansyah Djani.

Amerikaans president Donald Trump had de stap aangekondigd. Concreet willen de VS het zogenaamde snapbackmechanisme binnen de VN-Veiligheidsraad activeren. Maar het is de vraag wat dat juridisch waard is. De Verenigde Staten stapten immers in mei 2018 op uit het kaderakkoord dat die sancties, en het snapbackmechanisme, mogelijk maken. Ook Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wijzen er donderdag op dat de VS uit het akkoord stapten.

Sancties van tafel na akkoord

In theorie zou de snapbackprocedure bijna automatisch leiden tot de herinvoering van de sancties binnen dertig dagen, maar de kans bestaat dat de Indonesische ambassadeur de Amerikaanse klacht zonder gevolg klasseert, na overleg met de andere leden van de VN-Veiligheidsraad.

De sancties werden ooit ingesteld om te voorkomen dat Iran zou doorgaan met de ontwikkeling van een atoombom. De sancties gingen van tafel na het akkoord van 2015 tussen Iran, de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.