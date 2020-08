Joppe annuleerde reis naar Mexico voor een trip naar Marseille: “We dachten dat we kozen voor zekere bestemming”

Joppe Van Rymenant en zijn vriendin Laura Deswert reisden over twee weken normaal gezien naar Mexico af, maar die trip werd al een tijd geleden geannuleerd als gevolg van het coronavirus. “In de plaats kozen we voor een zekere bestemming als Istres in de buurt van Marseille, waar het coronavirus wel geen roet in het eten zou gooien van onze reisplannen. Dat dachten we toch, want kijk, straks moeten we onze reis voor een tweede keer afblazen”, zegt Joppe. “Gelukkig kunnen we het huisje dat we boekten via Airbnb tot 48 uren op voorhand afzeggen. We wachten nog even af, wie weet kleurt het departement binnen enkele dagen oranje. Of beter: kunnen we zonder problemen toch naar Istres reizen en terugkeren.