“Een paar uur vroeger terug naar huis en er was geen vuiltje aan de lucht”

Renaat Vandenbroucke, zijn partner Inès en zijn zoon Jasper uit Brugge waren bij wijze van spreken hun koffers al aan het pakken voor de terugreis, toen ze het nieuws te horen kregen dat voor Ibiza vanaf middernacht code rood zou gelden. “We gingen na onze terugkeer sowieso een test ondergaan. Was het resultaat negatief konden wij maandag zonder problemen terug gaan werken. Nu moeten we bijna twee weken lang in quarantaine. Terwijl we hier een hele vakantieweek lang in onze eigen bubbel leefden en we het zwembad voor ons alleen hadden. Een groot verschil met de drukte langs onze eigen kust. Het telefoontje naar de baas is al gepleegd. Die heeft begrip, maar leuk is dat natuurlijk niet.”